Внешняя карта захвата Elgato записывает 4K-контент со скоростью 60 кадров в секунду

Elgato и компания Corsair анонсировали 4K60 S +, автономное устройство захвата видео, которое может записывать контент непосредственно на SD-карту без необходимости подключения к компьютеру.

4K60 S + считается самым мощным внешним устройством захвата Elgato на сегодняшний день. Встроенная кодировка HEVC устройства позволяет управлять размерами файлов, а его сквозной доступ обеспечивает нулевую задержку от Xbox One X и PlayStation 4 Pro.

Подключение устройства захвата к ПК дает некоторые преимущества. Во-первых, пользователь больше не ограничены емкостью карты SD, а скорее объемом свободного места на жестком диске или твердотельном диске, который будет намного больше, чем карта памяти.

Цена:

На ПК также можете использовать программное обеспечение Elgato Flashback Recording для сохранения игрового процесса задним числом и функцию Live Commentary для записи звука с микрофона в виде отдельной дорожки. Устройство захвата даже совместимо с популярным программным обеспечением для вещания, таким как OBS Studio.Устройство захвата Elgato 4K60 S + HDR10 стоит $ 399,99.