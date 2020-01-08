Внешняя карта захвата Elgato записывает 4K-контент со скоростью 60 кадров в секунду

Elgato и компания Corsair анонсировали 4K60 S +, автономное устройство захвата видео, которое может записывать контент непосредственно на SD-карту без необходимости подключения к компьютеру.
4K60 S + считается самым мощным внешним устройством захвата Elgato на сегодняшний день. Встроенная кодировка HEVC устройства позволяет управлять размерами файлов, а его сквозной доступ обеспечивает нулевую задержку от Xbox One X и PlayStation 4 Pro.
Подключение устройства захвата к ПК дает некоторые преимущества. Во-первых, пользователь больше не ограничены емкостью карты SD, а скорее объемом свободного места на жестком диске или твердотельном диске, который будет намного больше, чем карта памяти.
На ПК также можете использовать программное обеспечение Elgato Flashback Recording для сохранения игрового процесса задним числом и функцию Live Commentary для записи звука с микрофона в виде отдельной дорожки. Устройство захвата даже совместимо с популярным программным обеспечением для вещания, таким как OBS Studio.