Во флагманском смартфоне LG G8 не будет разговорного динамика

Авторитетный искатель утечек OnLeaks написал на своей страничке в Twitter о том, что флагманский смартфон LG G8 получит технологию Sound on Display. Напомним, что в прошлом году Samsung рассказала о том, как смартфоны с безрамочными экранами смогут передавать звук, если у них не будет выреза под динамик. Еще больше двух лет назад компания Xiaomi выпустила смартфон Xiaomi Mi Mix, в котором передача звука в ухо происходила через вибрации и принцип костной проводимости. Нечто подобное ждет нас и в новом флагмане от LG. Надо заметить, что в телевизорах LG Crystal Sound OLED нет традиционных динамиков, а звук передает сам экран при помощи вибрации. Официальный анонс LG G8 ожидается в первой половине этого года.