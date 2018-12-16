Водонепроницаемый Bluetooth-динамик ZAAP Aqua

Компания ZAAP усилила свою музыкальную линейку благодаря водонепроницаемым Bluetooth-динамикам ZAAP Aqua. Гаджет имеет прорезиненный корпус со съемной присоской для использования в душе. Круглый дизайн обеспечивает объемный звук высокой четкости на 360 °.

Устройство имеет международный сертификат IP67 для 100-процентной защиты от воды, ударов и пыли. ZAAP Aqua совместим с устройствами iOS, Android и Windows и при одном полном заряде может дать до 6 часов воспроизведения. С помощью встроенного микрофона можно отвечать на звонки, менять дорожки или регулировать громкость. Bluetooth-динамик ZAAP Aqua доступен по ориентировочной цене 1600 рублей.