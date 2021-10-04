Возможные характеристики телефона Redmi K50

Предполагается, что в линейке будут представлены как минимум три смартфона - Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro Plus.

Слухи и утечки, связанные с запуском смартфонов серии Redmi K50 , появляются в Интернете уже довольно давно. Линейка Redmi K50, которая, вероятно, будет включать в себя Redmi K50, вариант Pro и вариант Pro Plus, будет запущена где-то в четвертом квартале 2021 года.

Предполагаемые характеристики телефона включают в себя процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G, аккумулятор на 5,000 mAh с функцией быстрой зарядки 67W который будет питаться через зарядный порт USB Type-C. Что касается фотографии, то предстоящий смартфон Redmi будет оснащен основной камерой на 108 МП. Кроме того, если верить этому отчету, будет 3-кратный телеобъектив. Устройство Redmi будет иметь изогнутый дисплей 1080p с частотой обновления 120 Гц.

Комментарии и отзывы Redmi K50
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