Впечатлила экспертов Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 в версии с процессором Exynos 9820 Octa получился мощным смартфоном и в большинстве сценариев на равных конкурирует с аппаратами на Snapdragon 855 и последними моделями iPhone на базе Apple A12 Bionic.В AnTuTu новый Galaxy S10 набрал чуть больше 340 000 баллов, уступив только iPhone XS Max и Xiaomi Mi9. В многоядерном тесте Geekbench смартфон максимально приблизился к конкурентам от Xiaomi и Apple, получив 10 521 балл. Зато в одноядерном тесте флагман от Samsung разделил первое место с iPhone XS Max, оставив устройства на Snapdragon 855 позади.Недавно представленный Samsung Galaxy S10 получил новейший восьмиядерный процессор Exynos 9820 Octa, выполненный по 8-нм техпроцессу. Сотрудники портала GSMArena испытали гаджет в действии, протестировав его во всех популярных бенчмарках для мобильных устройств. Корейский флагман ожидаемо показал высокие результаты.О стоимости смартфона пока неизвестно.