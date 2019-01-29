Впечатляющий сканер отпечатка пальцев на Vivo APEX 2019

Компания Vivo представила свою новую концепцию смартфона. Vivo APEX 2019 - это концептуальный телефон без отверстий, поэтому его цель в жизни - быть крутым.

На этом телефоне нет физических кнопок, поэтому он использует сенсорные клавиши на дисплее. Только клавиша Power имеет небольшой выступ на идеально ровной поверхности. Наиболее впечатляющим является считыватель отпечатков пальцев на дисплее, который охватывает практически всю поверхность. Настройка происходит за несколько секунд, а для изучения пальца требуется всего пара нажатий.

Зарядка происходит через магнитные pogo-контакты на задней панели, что кажется довольно быстрым, когда вы привыкнете к нему. Но вам нужно иметь при себе фирменный адаптер. Vivo APEX 2019 оснащен чипсетом Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. И похоже, что на устройстве отсутствует селфи-камера. Новый смартфон Vivo должен быть повторно представлен в рамках выставки MWC.