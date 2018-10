Впервые на виниле записи из серии «Jazz Reference»

Серия записей «Jazz Reference» появилась в 2000 году и издавалась только на компакт-дисках, но теперь часть из них впервые выйдет на виниле.

По словам музыкального издателя и продюсера Фрэнсиса Дрейфуса (Francis Dreyfus), Jazz Reference — это «коллекция самых прекрасных, записанных до 1960 года, треков самых крупных и известных создателей живого и совершенного языка джаза». Вместе со звукоинженером Рене Амелин он восстановил и заново свел треки. Каждая пластинка оформлена рисунком от Себа Джарнота (Seb Jarnot). Цена одной пластинки 15 британских фунтов. Всего в коллекции выйдут 14 дисков: Billie Holiday – «You Go To My Head» Charlie Parker – «Now’s The Time» Miles Davis & John Coltrane – «Trane’s Blues» Dizzy Gillespie – «Cubana Be, Cubana Pop» Django Reinhardt – «Echoes of France» Duke Ellington – «Ko-Ko» Louis Armstrong – «C’est Si Bon» Nat King Cole – «Route 66» Stan Getz – «Lullaby Of Birdland» Sarah Vaughan – «Lullaby Of Birdland» Ella Fitzgerald – «Love For Sale» Erroll Garner – «Trio» The Gerry Milligan Quintet with Chet Baker – «Soft Shoe» Lester Young – «Just You, Just Me»