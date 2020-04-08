Вращающийся телевизор TCL XESS A200 Pro

TCL представила новый 55-дюймовый телевизор TCL XESS A200 Pro с функцией поворота и подставкой в ​​виде планшета.

Телевизор оснащен четырехъядерным процессором Cortex-A73 и двухъядерным графическим процессором Mali-G52. Они сопряжены с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Модель работает на Android TV и имеет две колонки мощностью 20 Вт от ONKYO.

TCL XESS A200 Pro имеет 55-дюймовый дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Время отклика 6,5 мм и яркость 400 нит, также имеется всплывающая камера AI.

Варианты подключения: два порта USB 2.0, порт HDMI 1.0 и порт HDMI 2.0.