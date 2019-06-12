Второе обновление улучшило работу камеры в OnePlus 7

Несколько дней назад для смартфона OnePlus 7 вышло первое обновление, которое привнесло апрельский патч безопасности ОС Android, функцию DC Dimming, а также улучшало работу камеры. Сегодня смартфон получил свое второе обновление (версия OxygenOS 9.5.5), которое содержит майскую заплатку безопасности и снова улучшает фото и видеовозможности камеры. В частности, говорится об улучшении контрастности и цветопередачи, работы автофокуса, цветопередачи в режиме Nightscape, а также повышении яркости и четкости в условиях плохого освещения.

Напомним, что OnePlus 7 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора Sony IMX586 с оптической стабилизацией изображения, 16 Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, аккумулятор на 3700 мАч быстрой зарядкой на 20 Вт, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS.