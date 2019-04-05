Vu анонсировала серию новых умных телевизоров

Индийский производитель телевизоров Vu представил три новых серии телевизоров: Pixelight TV, UltraSmart TV и Premium Android. Новая серия Vu включает в себя одиннадцать умных телевизоров, которые начинаются с 32-дюймовых и достигают до 65 дюймовых моделей.

Серия Vu Pixelight TV, имеет четыре модели: 43-дюймовый, 50-дюймовый, 55-дюймовый, 65-дюймовый. Каждый вариант поддерживает разрешение 4K и технологию HDR для обеспечения яркого и четкого изображения со встроенными технологиями Dolby Audio и DTS для захватывающего зрелищного впечатления. Кроме того, серия поддерживается пультом Pixelight с четырьмя клавишами для мгновенного доступа к встроенным лицензионным приложениям Premium, таким как Netflix, Amazon Prime и YouTube.

Серия Vu UltraSmart немного более доступная серия и поставляется в 32-дюймовом, 43-дюймовом и 49-дюймовом размерах. Smart TV работает с лицензионными приложениями Netflix, Prime Video и YouTube. Как и в серии Pixelight, доступ к ним можно получить с помощью пульта дистанционного управления. Телевизоры оснащены яркой панелью и встроенным Dolby и DBX-TV для невероятного качества изображения и звука.

Серия Vu Premium Android TV - самая премиальная линейка. Размеры дисплеем составляют: 43 дюйма, 50 дюймов, 55 дюймов и 65 дюймов. Все модели поддерживают разрешение 4K с технологией HDR 10 и технологией Dolby Vision. Компания заявляет о превосходном качестве изображения 4K HDR с точностью цветопередачи и мельчайшими деталями. Телевизионная линейка также может похвастаться Dolby MS12 Audio и DBx-tv для лучшей поддержки аудио. Данные телевизоры поставляются с пультом Vu AciVoice.