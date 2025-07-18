Wacom представила планшет MovinkPad 11 для художников

Вчера компания Wacom официально анонсировала MovinkPad 11 — автономный Android-планшет, разработанный специально для цифровых художников, которым важно рисовать в любом месте без привязки к компьютеру. В отличие от большинства графических дисплеев Wacom, MovinkPad 11 не требует подключения к ПК или ноутбуку, благодаря чему новинка становится прямым конкурентом популярной связки iPad и Apple Pencil. Однако, в отличие от iPad, MovinkPad фокусируется исключительно на цифровом рисовании, а не на универсальном использовании. Планшет оснащён 11,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2200х1440 пикселей, поддержкой сенсорного ввода и антибликовым стеклом с матовой поверхностью, что снижает отражения и отпечатки пальцев.

В отличие от прошлогоднего Movink с OLED-дисплеем, здесь используется IPS-матрица, отображающая до 16,7 млн цветов и охватывающая 99% цветового пространства sRGB. По габаритам планшет немного больше, чем 11-дюймовый iPad Air, а весит 588 граммов, что заметно тяжелее 460-граммового iPad. Также MovinkPad 11 предлагает привычный для Android-устройств набор — Android 14, фронтальную камеру на 5 Мп, тыльную камеру на 4,7 Мп, стереодинамики, два микрофона, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и аккумулятор на 7700 мАч. Под капотом процессор MediaTek Helio G99, уже знакомый по прошлогоднему Lenovo Tab Plus. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а постоянной всего 128 ГБ без возможности расширения.