Walkman NW-ZX500 на Android

Компания Sony решила отпраздновать сорокалетие бренда Walkman и выпустила новый плеер под названием Walkman NW-ZX500, который оборудован по последнему слову техники. У плеера есть операционная система Android, которая позволяет загружать приложения или работать с каким-то развлекательным контентом, плюс есть поддержка аудио в Hi-Rez, что для фанатов качественной музыки является серьезным бонусом. Да и внешний вид плеера довольно привлекательный, ведь на лицевой стороне размещен большой экран, на боковой грани все элементы управления, а на задней крышке нет ничего лишнего. Пока что вопрос только в стоимости плеера для отечественного рынка, ведь обычно плееры данной компании стоят дорого и требуют приличных вложений.