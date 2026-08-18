Windows 11 урежут для ноутбуков с 8 ГБ ОЗУ

Microsoft продолжает работу над оптимизацией Windows 11 — ранее компания подтвердила, что намерена улучшить эффективность операционной системы на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. Однако эти изменения не сделают такие устройства совместимыми с функциями Copilot+, поскольку для их полноценной работы по-прежнему потребуется вдвое больше памяти. Соответственно, обещанные Microsoft оптимизации не предполагают добавления поддержки Copilot+ на устройствах с небольшим объёмом оперативной памяти. Это подтверждают утечки характеристик нескольких будущих ноутбуков Lenovo IdeaPad Slim в версиях с экранами 14 и 15 дюймов. Несмотря на то, что вся серия получит процессоры AMD Ryzen AI, одного этого недостаточно для соответствия требованиям Copilot+. Для совместимых моделей потребуется как минимум 16 ГБ оперативной памяти.

Ноутбуки с 8 ГБ памяти, судя по всему, будут официально обозначаться как устройства без поддержки Copilot+. При этом в характеристиках некоторых моделей Lenovo указана распаянная оперативная память. Вероятно, это связано с тем, что микросхемы LPDDR5X не выпускаются в формате SODIMM. Теоретически производители могли бы использовать более современный стандарт LPCAMM2, но маловероятно, что Lenovo станет внедрять его в свои недорогие ноутбуки. Впрочем, отсутствие Copilot+ на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти нельзя назвать серьёзной проблемой. Для Microsoft есть куда более важные задачи, связанные с оптимизацией Windows 11.
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