Windows 11 в случае BSOD-а автоматически проверит ОЗУ на ошибки

Неожиданные и резкие вылеты Windows зачастую трудно объяснить, ведь причин может быть множество. Ошибки, вызванные проблемами с памятью, и знаменитый «синий экран смерти» нередко возникают из-за нестабильной работы модулей ОЗУ, неисправных планок памяти, несовместимых модулей, неправильных настроек XMP/EXPO при разгоне или повреждения данных драйверами. Чтобы пользователям было проще находить и устранять подобные проблемы, Microsoft добавила в Windows 11 функцию Proactive Memory Diagnostics — «Проактивную диагностику памяти», которая запускается при следующем включении компьютера после неожиданного сбоя. Это не совсем новая технология — инструмент Windows Memory Diagnostics существует уже давно, но ранее его нужно было запускать вручную, да и далеко не все пользователи знали о его существовании. Теперь процесс стал автоматическим.

Функция появится в сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.6982 (Dev Channel), но не будет доступна на устройствах с архитектурой Arm64 — об этом Microsoft прямо упомянула в пресс-релизе. После внезапного сбоя при следующей перезагрузке Windows автоматически предложит выполнить проверку памяти, которая займёт около пяти минут до загрузки системы. Во время анализа инструмент попытается определить, связана ли ошибка с модулями оперативной памяти. Довольно полезный инструмент на самом деле — в будущем хотелось бы получить полноценную систему диагностики, которая ищет ошибки не только с ОЗУ.