«WoW: Полная иллюстрированная энциклопедия». Весь мир в одной книге

В 1994 году увидела свет игра Warcraft: Orcs & Humans, зародившая основы огромной вселенной, которая живет и процветает и по сей день. За прошедшие 26 лет она обросла таким огромным числом персонажей, событий и прочих подробностей, иногда даже противоречащих друг другу, что разобраться в их хитросплетениях способен далеко не каждый фанат. Структурировать накопленные знания призвана книга «World of Warcraft: Полная иллюстрированная энциклопедия». Хотя данное издание увидело свет еще в 2016 году, поклонники быстро раскупили все запасы, и издательству «Бомбора» пришлось в срочном порядке допечатывать тираж.

По сути, «Энциклопедия» является настольной книгой игрока в WoW: для неофитов ничем не примечательные с виду персонажи обрастут характерами и историями, а закаленные в боях покорители Азерота смогут вспомнить свои боевые подвиги. На 216 страницах по полочкам аккуратно разложена информация о всех исторических этапах развития вселенной, важных событиях, расах, легендарном оружии, героях и злодеях. Авторы Кейтлин Плит и Энн Стиени работали в тесном сотрудничестве с создателями лора Warcraft, поэтому здесь не будет никакой «отсебятины» - только канон. Книга выполнена в формате подарочного издания с твердой обложкой, имеет внушительные размеры (307x260 мм) и вес (1,5 кг). Хотя в книжке упор сделан на смысловую нагрузку, не обошли вниманием и графическое наполнение: здесь представлено множество рисунков и артов от ведущих художников Blizzard, а также модели непосредственно из игры.

«Энциклопедия» разбита на несколько тематических разделов. Во «Введении» собраны базовые сведенья о вселенной: глобальная карта, основные расы, знаковые места, легендарное оружие, магия и технологии. Кроме того, здесь можно узнать о двух базовых фракциях: Орде и Альянсе. Изучив данную главу, новички смогут начать играть в WoW, уже имея представление, что здесь вообще происходит.

Самая крупная часть книги посвящена истории Warcraft: в «Летописи Азерота» собрана полная хронология мира от момента сотворения до современных событий. Большое внимание уделено знаковым личностям: Саргерасу с его лейтенантами, Нер’зулу и Гул’дану, Артасу и Иллидану, Смертокрылу и Гаррошу Адскому Крику. Материал старательно увязан с выходом игр и дополнений для WoW: игроки смогут вспомнить события стратегической серии, совершить Крестовый поход в Запределье, оценить величие Короля-лича, пережить Катаклизм, выпить пинту эля с пандаренами и попасть в альтернативную реальность к варлордам Дренора. Поскольку текст был подготовлен еще в 2016 году, то события последних аддонов в книге не отображены.

Следующая глава полностью посвящена Альянсу. Поклонники вселенной узнают все о расах, входящих в данный союз: людях, дворфах, гномах, ночных эльфах, дренеях и воргенах. Книга дает подробные биографии большинства значимых представителей, описания королевств, городов и домашних локаций. Отдельно стоит отметить крупные арты самых видных героев каждой расы с описанием их особенностей, вооружения и обмундирования. Косплееры вполне смогут использовать эти рисунки, как основу для своих костюмов. Следующий раздел рассказывает об их вечных соперниках – Орде. Здесь читатели смогут обогатить свои познания об орках, троллях, тауренах, отрекшихся, эльфах крови и гоблинах. Акцент здесь явно смещается от артов к угловатым моделям и скриншотам из WoW, что несколько разочаровывает, поскольку графику в игре современной назвать довольно трудно. Всего 6 страниц посвящено Пандарии со всеми ее храмами и героями. Как мы узнаем в первой главе, орк Гаррош Адский Крик отправился в прошлое, изменив историю. Глава «Герои и злодеи альтернативного Дренора» рассказывает о расстановки сил в умирающем мире после этого события. Интересно будет сравнить описания героев до изменений и после него. Небольшой параграф рассказывает о диких обитателям, с которыми игроки могут встретится на просторах Дренора. Последний раздел «Герои и злодеи Азерота» посвящен фракциям и персонажам, которые, по какой-либо причине не присоединились ни к Орде, ни к Альянсу: некоторые ордена людей и кланы орков, плеть, драконы, наги, элементали, а также еще около трех десятков независимых рас, встречающихся на просторах Азерота, в основном, в качестве противников. В конце, как и в любой хорошей энциклопедии, приведен алфавитный указатель. Я им регулярно пользуюсь, чтобы освежить собственные знания о локации или персонаже, когда слышу о них в игре. Издание выполнено на высочайшем уровне: плотная глянцевая бумага, которую приятно листать, качественный переплет, правильный перевод и отсутствие опечаток. Не смотря на энциклопедический характер книги, текст написан простым языком, читается довольно легко, и его осилит даже не знакомый с самой игрой читатель. Фолиант интересно будет не только читать, но и смотреть: по количеству иллюстраций, он не уступает многим артбукам.

«World of Warcraft: Полная иллюстрированная энциклопедия» - книга, которая должна быть на полке у любого поклонника WoW. Она поможет создать целостную картину мира, упорядочив все знания об этой удивительной вселенной. Для некоторых же, этот фолиант сможет послужить толчком, чтобы впервые вступить в удивительный виртуальный мир, либо вернуться туда после долгого перерыва. Книжка будет интересна и простым любителям фэнтези, которые любят анализировать вымышленные, но глубоко проработанные миры.

Автор: Артем Костенко