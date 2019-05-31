X2 Abkoncore Cronos 750 стоит 50 долларов

Стоит отметить, что в последнее время компьютерные корпуса даже довольно высокого качества стали продавать за вполне адекватные деньги. Все дело в том, что компании понимают — пользователи не готовы отдавать много денег за корпус, ведь эти же деньги можно вложить в видеокарту и получить больше мощности. С корпусом так не получится, ведь от более красивого корпуса ваши игры не станут лучше работать или выдавать больше FPS в играх. Тем не менее, если вы хотите получить доступный и красивый вариант, то самое время обратить внимание на модель X2 Abkoncore Cronos 750. Это очень крутой корпус, который точно стоит своих денег, ведь за него просят всего 50 долларов. За эти деньги получить что-то более стильное у вас просто не получится, я вас уверяю.