X2 Helios 300G Sync смотрится стильно

В последнее время производителям корпусов достаточно тяжело как-либо привлечь к себе внимание со стороны пользователей, так как каждый хочет чего-то нового, уникального, а это не всегда получается реализовать самому производителю. Однако некоторые компании готовы идти на смелые эксперименты, предоставляя пользователю довольно крутой продукт. Например, представлен корпус X2 Helios 300G Sync, который не только смотрится очень круто, но и в плане практичности справляется с охлаждением корпуса и комплектующих. Стоимость новинки пока что не называется, но мы уверены, что это гаджет достаточно доступный, ведь производителя сложно назвать очень уж популярным. Ждем релиз на территории России и можно будет говорить более предметно.