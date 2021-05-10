XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Horizon Pro

Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения.

Horizon и Horizon Pro два портативных проектора с 4K HDR. Яркость составляет 2200 ANSI люмен. Срок службы светодиодного источника 30 тысяч часов. Работают проекторы на ОС Android TV 10 и поддерживают голосовое управление Google Assistant.

Проекты могут воспроизводить изображение размером от 40 до 300 дюймов при соотношении сторон 1,2: 1. Благодаря интеллектуальной системе распознавания изображения, проекторы автоматически фокусируются и корректируют картинку.

XGIMI Horizon оценен 1099 долларов, XGIMI Horizon Pro обойдется 1699 долларов.
Комментарии и отзывы XGIMI Horizon и Horizon Pro
Новости:
Gigabyte представила игровой 4K-монитор M28U

Gigabyte расширяет ассортимент мониторов представив новую модель - Gigabyte M28U. ...
iiyama представила монитор серии G-Master GB2770QSU

iiyama G-Master GB2770QSU - это 8-битный монитор с IPS-панелью. ...
Представлен портативный монитор ASUS ROG Strix XG16AHPE-W

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов игровой моделью ROG Strix XG16AHPE-W, которая п...
Представлены телевизоры OPPO Smart TV K9

Компания OPPO пополнила ассортимент телевизоров серией Smart TV K9, в которую вошли модели с экранами на ...
Крупные производители мониторов обманывают покупателей

Произошла достаточно странная и немного обидная ситуация — сразу несколько крупных производителей, не буд...
Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-диспл...
Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплПредставители Redmi India опубликовали опрос, в котором поклонников просят выбрать один из двух вариантов...
Realme 8 5G будет выпущен 21 апреля в Та...
Realme 8 5G будет выпущен 21 апреля в ТаRealme анонсировала смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro в Индии. Теперь компания официально подтвердила, чт...
DXOMARK протестировал дисплей смартфона ...
DXOMARK протестировал дисплей смартфона ...
Представлена игра Pokemon Legends: Arceu...
Представлена игра Pokemon Legends: ArceuФанаты покемонов давно мечтали об игре с открытым миром и кажется они ее получат. Game Freak занимается р...
Crash Bandicoot 4: It's About Time появи...
Crash Bandicoot 4: It's About Time появиCrash Bandicoot 4: It's About Time был выпущен в октябре 2020 года для приставки PS4 и Xbox One, так же б...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизо...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизоРанее на этой неделе Samsung Electronics объявила о запуске 21 модели своей новой серии Neo QLED TV, что ...
Слушаем музыку онлайн...
Слушаем музыку онлайнВсе больше людей используют онлайн-сервисы для прослушивания любимой музыки. Сегодня нет необходимости ск...
Motorola Moto G50 будет стоить €230...
Motorola Moto G50 будет стоить €230Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Motorola Moto G50 с кодовым названием Ibiza будет стоить 2...
Серия Realme Q3 получила расцветку Psych...
Серия Realme Q3 получила расцветку PsychКомпания Realme представила новый цветовой вариант для смартфонов серии Realme Q3, которые были представл...
Представлен защищенный планшет Panasonic...
Представлен защищенный планшет PanasonicКомпания Panasonic пополнила ассортимент Windows-планшетов моделью Toughbook 33, которая получила 12-дюйм...
LG продолжит выпускать патчи для своих с...
LG продолжит выпускать патчи для своих сЕсли вы следите за рынком электроники, то знаете, что компания LG официально сообщила о закрытии своего б...
Обзор War Mongrels – Лучшая тактическая ...
Обзор War Mongrels – Лучшая тактическая Наконец мы дождались появления на свет действительно легендарного проекта, который, как нам кажется, суме...
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor