XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Horizon Pro

Horizon и Horizon Pro два портативных проектора с 4K HDR. Яркость составляет 2200 ANSI люмен. Срок службы светодиодного источника 30 тысяч часов. Работают проекторы на ОС Android TV 10 и поддерживают голосовое управление Google Assistant.
Проекты могут воспроизводить изображение размером от 40 до 300 дюймов при соотношении сторон 1,2: 1. Благодаря интеллектуальной системе распознавания изображения, проекторы автоматически фокусируются и корректируют картинку.
XGIMI Horizon оценен 1099 долларов, XGIMI Horizon Pro обойдется 1699 долларов.