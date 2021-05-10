XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Horizon Pro

Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения.

Horizon и Horizon Pro два портативных проектора с 4K HDR. Яркость составляет 2200 ANSI люмен. Срок службы светодиодного источника 30 тысяч часов. Работают проекторы на ОС Android TV 10 и поддерживают голосовое управление Google Assistant.

Проекты могут воспроизводить изображение размером от 40 до 300 дюймов при соотношении сторон 1,2: 1. Благодаря интеллектуальной системе распознавания изображения, проекторы автоматически фокусируются и корректируют картинку.

XGIMI Horizon оценен 1099 долларов, XGIMI Horizon Pro обойдется 1699 долларов.