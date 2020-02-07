XIGMATEK представила элегантный корпус

XIGMATEK Overtake представлен в формате Super Tower. Компания XIGMATEK основана в 2005 году и хорошо зарекомендовала себя. XIGMATEK Overtake выглядит элегантно, но при этом корпус очень функционален.

Overtake поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, ATX, mATX. Корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 180 мм, а видеокарту длиной до 380 м. Overtake предлагает до 11 мест для установки вентиляторов.

Боковые панели изготовлены из закаленного стекла. Материнская плата расположена ниже блока питания. Производитель обеспечивает установку четырех 2,5 дюймовых накопителей и двух 3,5 дюймовых жестких дисков.

Передняя панель ввода и вывода имеет два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и разъемы HD Audio для наушников и микрофона.