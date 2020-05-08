XIGMATEK представила корпус для ПК под названием OMG!

Компания XIGMATEK выпустила новый корпус для ПК с оригинальным названием OMG! Корпус выполнен в формате Mid-Tower и позволяет установить материнские платы размера M-ATX и Mini-ITX.

Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. На передней панели красуется название корпуса. Блок питания и кабели скрыты специальным кожухом.

Корпус XIGMATEK OMG позволяет установить до пяти 120 мм вентиляторов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, а длина видеокарты 320 мм.

XIGMATEK OMG предлагает установку двух SSD и двух HDD дисков. Передняя панель оборудована разъемами USB 3.0, USB 2.0, разъемом для наушников и микрофона, а также кнопку управления RGB-подсветкой, кнопкой питания и перезагрузки. Стоимость данного корпуса еще не объявлена.