XPG Summoner на хороших переключателях

Официально представлена новая игровая клавиатура XPG Summoner, которая создана специально для фанатов игровой периферии топового уровня. Производитель решил сделать упор на качестве и предоставил самые современные переключатели, с которыми вы сможете наслаждаться игровым процессом и не думать о проблемах с мембраной, как с обычными моделями. Конечно, стоит такое решение довольно дорого, но нужно понимать, что клавиатура на хороших переключателях легко проживет восемь лет и будет при этом работать так же, как в первый день после открытия из коробки. В этом заключается серьезный бонус, который большинству геймеров понравится. Ждем продукт в нашей стране, чтобы сравнить с конкурентами и понять, стоит ли оно того или нет.