XPG представила корпуса Valor Mesh

Сегодня компания XPG, один из самых известных производителей различных комплектующих для геймеров, официально представил новую линейку компьютерных корпусов Valor Mesh в форм-факторе Mid-Tower. Производитель делает акцент на том, что данные корпуса могут похвастаться приличной продуваемостью, так что геймеру будет проще реализовать хороший поток воздуха внутри системы и снизить общую температуру. При этом модели линейки получили боковую панель из закалённого стекла, так что пользователь сможет смотреть на все свои стильные комплектующие — для многих эстетическая привлекательность системы играет очень важную роль. И, что немаловажно, новые модели предоставляют достаточно пространства для того, чтобы спокойно использовать различные компоненты, правильно прокладывать кабели и многое другое — места внутри хватает.

Флагманом новой линейки выступает корпус XPG Valor Mesh C, который поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами XPG Vento 120 ARGB диаметром 120 миллиметров — они расположены на фронтальной и тыльной панелях корпуса и создают мощный поток воздуха. Также есть пылевые фильтры на магнитном креплении, множество выходов под периферию и возможность устанавливать видеокарты длиной до 335 мм. Ещё есть базовая версия XPG Valor Mesh — это более доступный корпус, который отличается от флагмана исключительно отсутствием комплектных вентиляторов и разъёмом USB Type-C на фронтальной панели, плюс у него более низкая цена, что для многих будет даже более важным.