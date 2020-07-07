Xiaobai Wisdom Gate H1 защитит ваш дом

Компания Xiaomi буквально каждый день выпускает какие-то новые продукты, которые выглядят достаточно необычно, обладают целым рядом различных преимуществ и при этом стоят вполне разумных денег. К примеру, сегодня компания представила умные двери Xiaobai Wisdom Gate H1, которые позволяют забыть о ключах в привычном для нас формате, предоставляют различные умные функции и в целом очень стильно выглядят. Проблема такого решения только в безопасности, ведь одно дело поставить роутер, который могут взломать и получить доступ к вашему Wi-Fi, а совсем другое поставить дверь с умными функциями, взломав которую злоумышленники смогут вынести всё ваше имущество. Интересно, насколько умная дверь будет защищенной от взлома.