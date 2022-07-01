Xiaomi 12 Lite оценен в 41 тысяч рублей

Компания Xiaomi раскрыла подробности российского релиза смартфона Xiaomi 12 Lite, который сегодня появился в международной продаже. Итак, аппарат уже доступен для покупки за 41 тысяч рублей в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. До 10 июля покупатели получат в подарок наушники Xiaomi Buds 3, которые сами по себе продаются за 9 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, толщиной 7,29 мм и массой 173 г.

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