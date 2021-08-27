Xiaomi 12 Ultra может получить 200-Мп камеру

Сетевые источники раскрыли некоторые параметры флагманских смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra, выход которых ожидается в конце текущего года. Утверждается, что обе модели получат тройные основные камеры. Xiaomi 12 Ultra оснастят модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископная камера с 10-кратным оптическим зумом). Стандартной модели достанется тот же самый главный модуль, сверхширокоугольный и модуль для макрофотографии. Также отмечается, что главные модули получат оптическую стабилизацию, а в Xiaomi 12 Ultra OIS будет работать как минимум в двух камерах. Ранее сообщалось, что Xiaomi 12 станет первым смартфоном на основе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 898.