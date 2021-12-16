Xiaomi 12 окажется дорогим флагманом

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами и подробностями о смартфоне Xiaomi 12, официальный релиз которого ожидается до конца этого месяца. Итак, флагману приписывают белую, черную и золотистую расцветки, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 100 Вт, 8 ГБ оперативной памяти, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, размеры 152,7:70:8,6 мм и предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13. Самое интересное, что источник приводит ориентировочную цену – внушительные 920 долларов!