Xiaomi 13 Lite оценили в 42 тысячи рублей

Компания Xiaomi объявила о скором российском выходе смартфона Xiaomi 13 Lite, который был представлен несколько дней назад. Новинка станет доступна для покупки 2 марта по цене в 41 тысячу рублей в голубой, розовой и черной расцветках. Бонусом для первых покупателей станут браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro или наушники Buds 4 Pro.

Напомним, что Xiaomi 13 Lite, который оценен в Европе в 500 евро, оснащается 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 14 «из коробки», тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 8 Мп, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1800 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, толщиной всего 7,23 мм и массой 171 грамм.
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