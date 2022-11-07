Xiaomi 13 Pro впервые попал на фотографии

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что выпустить гаджет и при этом сохранить его в секрете практически невозможно — слишком много звеньев в цепи от производителя до завода, так что в каком-то из моментов слив данных обязательно происходит. Именно это и произошло со смартфоном Xiaomi 13 Pro, который сегодня появился в формате слива на просторах интернета сразу от нескольких инсайдеров. Если верить информации, которая попала в сеть, данный смартфон получит достаточно внушительную панель на тыльной стороне, на которой разместят систему камер. Это довольно важный момент, так как на самом деле в этой огромной панели нет никакого смысла — камеры занимают примерно 60% от её площади, так что панель можно было бы легко сделать меньше.

Но проблема современного рынка смартфонов в том, что чем больше такая панель, тем лучше, видимо, выглядит гаджет в глазах пользователей — складывается ошибочное мнение, что если панель большая, то камеры снимают хорошо. Конечно, мы пока что ничего не можем сказать про Xiaomi 13 Pro и его характеристики или качество съёмки, но стоит сразу сказать, что панель под камеры никакого отношения к качеству фотографий или видео не имеет. Это просто маркетинг и некая попытка пойти по стопам iPhone, который последние несколько лет увеличивает панель, тем самым привлекая внимание аудитории. Будем надеяться, что устройство получится достаточно качественным и будет стоить потраченных денег, ведь есть ощущение, что Xiaomi 13 Pro не будет доступным.