Xiaomi 14 Pro Plus получит камеру со 120-кратным зумом

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 14 Pro Plus, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 50 Мп и перископным модулем со 120-кратным зумом. Что до аппаратной основы, то здесь будет использоваться еще не представленная флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Всего в линейку Xiaomi 14 войдут четыре модели: Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Pro Plus и 14 Ultra. Ранее Digital Chat Station первым раскрыл параметры и даты релиза смартфонов Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.
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