Xiaomi 14T полностью рассекречен

Сетевые источники раскрыли параметры и цену смартфона Xiaomi 14T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8300-Ultra с максимальной частотой 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6, 6,67-дюймовым AMOLED-экрана с разрешением 2712:1220 точек и частотой обновления 144 Гц, основной камеры с оптикой Leica, главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма, 50-Мп модулем с 2,6-кратным оптическим приближением и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, модулей беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC, а также корпуса с размерами 160,5:75,1:7,8 мм и массой 195 граммов. Цена смартфона в Европе составит 650 евро за единственную версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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