Xiaomi 15 Ultra не впечатлил экспертов из DxOMark

Французская лаборатория DxOMark поделилась результатами тестирования основной камеры флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который был представлен на глобальном рынке несколько дней назад. Аппарат набрал 153 балла, что не позволило ему войти даже в десятку лучших камерофонов.

Специалисты похвалили новинку за автоэкспозицию, широкий динамический диапазон как на фото, так и в видео, высокую детализацию при съемке на каждый модуль, низкий уровень шума как на фото, так и на видео. Не понравились экспертам артефакты, вроде ареолов и бликов, потеря текстур, сбоящая автофокусировка и более слабая стабилизация в режиме видео по сравнению с конкурентами. Напомним, что смартфон оснащается основной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным приближением). Его цена составляет 1500 евро.