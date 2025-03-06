Xiaomi 15 Ultra не впечатлил экспертов из DxOMark

Специалисты похвалили новинку за автоэкспозицию, широкий динамический диапазон как на фото, так и в видео, высокую детализацию при съемке на каждый модуль, низкий уровень шума как на фото, так и на видео. Не понравились экспертам артефакты, вроде ареолов и бликов, потеря текстур, сбоящая автофокусировка и более слабая стабилизация в режиме видео по сравнению с конкурентами. Напомним, что смартфон оснащается основной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным приближением). Его цена составляет 1500 евро.