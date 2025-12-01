Xiaomi 17 Ultra получит камеру с дюймовым сенсором

Профильный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 17 Ultra, релиз которого ожидается до конца года. Сообщается, что новинка получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик). При этом, главной особенностью камеры станет новое покрытие линз Leica для лучшего светопропускания, а также устранения бликов и ореолов.

Смартфону также приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареи ёмкостью от 6000 до 7000 мАч, ультразвуковым дактилоскопом, поддержки двух спутниковых сетей и прочного корпуса.