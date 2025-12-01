Xiaomi 17 Ultra получит камеру с дюймовым сенсором

Профильный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 17 Ultra, релиз которого ожидается до конца года. Сообщается, что новинка получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик). При этом, главной особенностью камеры станет новое покрытие линз Leica для лучшего светопропускания, а также устранения бликов и ореолов.

Смартфону также приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареи ёмкостью от 6000 до 7000 мАч, ультразвуковым дактилоскопом, поддержки двух спутниковых сетей и прочного корпуса.
Флагман Red Magic 11 Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Red Magic опубликовала качественные изображения флагманского игрового смартфона Red Magic 11 Pro…
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут выпускать в двух вер…
Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как сообщается, будет массов…
Представлен смартфон Vivo Y31 Pro 5G с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой одн…
Apple уже разрабатывает iPhone Air 2…
В последние дни в СМИ активно обсуждают предполагаемое падение спроса на iPhone Air, за исключением Китая…
Samsung Exynos 2600 показал внушительные результаты в бенчма…
Samsung продолжает активно тестировать процессор Exynos 2600, и если предыдущие результаты Geekbench 6 уж…
Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…
Опубликован первый рендер Motorola Edge 70…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал первое изображение смартфона Motorola Edge 70, который еще…
Субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6 оценили в 365 долларов…
Компания OnePlus объявила о выпуске субфлагманского смартфона OnePlus Ace 6, который основан на прошлогод…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor