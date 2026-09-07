Xiaomi 18 Fold показали в керамической версии

Компания Xiaomi опубликовала первое изображение складного смартфона Xiaomi 18 Fold в специальной версии Ceramic Special Edition, которая может похвастаться керамическим корпусом. Ранее грядущую новинку показали в красной, золотисто-белой и тёмно-серой расцветках. Официальный релиз смартфона состоится уже через несколько часов.

Ранее Xiaomi подтвердила наличие тройной основной камеры Leica с модулями на 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма и объектив Leica Summilux), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), батареи Jinshajiang ёмкостью 6000 мАч и плотностью 920 Втч/л, рамки корпуса из аэрокосмического алюминиевого сплава серии 7, 5,38-дюймового внешнего дисплея, 7,58-дюймового внутреннего экрана с соотношением сторон 2:1, фирменного процессора XRING O3, поддержки ОЗУ LPDDR6 с пропускной способностью памяти 113,8 ГБ/с, а также поддержки 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
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