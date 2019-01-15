Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV выглядит шикарно

Официально представлен совершенно новый цифровой проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV, который позволит вам выдавать картинку в высоком разрешении на стену. Разрешение, как вы уже догадались из названия, составляет 4К и позволяет различить даже самые мелкие детали на изображении. Диагональ проекции составляет от 80 до 150 дюймов, то есть при максимальной диагонали получается полотно почти на всю стену. Это выглядит крайне интересно и необычно, плюс у вас будет масса дополнительных технологий вроде HDR и всего в таком духе. Стоимость проектора составляет 1500 долларов, за свои деньги он выдает просто феноменальную картинку высокого качества. Для большинства фанатов такого рода продуктов проектор является идеальным.