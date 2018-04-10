Xiaomi Black Shark вновь показали на фото

Вокруг смартфона Xiaomi Black Shark ходит очень много слухов — кто-то уверяет, что телефон получит аппаратные клавиши управления и джойстики, чтобы вы могли играть в игры с комфортом. Кто-то уверяет, что это все бред и что на фотографиях из сети изображена совсем другая консоль от малоизвестного бренда, который вообще никак с Xiaomi не связан. Плюс, есть данные о том, что смартфон получит 256 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента, что тоже выглядит достаточно странно, ведь это повысит стоимость конечного продукта до нереальных цифр. Но, мы будем с нетерпением ждать анонса новинки и обязательно расскажем вам все самые интересные детали и нюансы. Вполне возможно, что продукт действительно станет серьезным конкурентом на рынке, с его то задатками к игровым продуктам. Ждем официального анонса.