Xiaomi CC9 Pro оказался дорогим из-за камеры

Несколько дней назад компания Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro, сразивший всех возможностями своей пентакамеры с главным 108 Мп модулем. К сожалению, пользователей удивила не только крутая камера, но и цена. Причем в худшую сторону. Даже в Китае она оказалась лишком высокой по меркам Xiaomi.

Сегодня один из боссов китайской компании Пан Жи Танг попытался объяснить высокую цену новинки, которая даже не оснащается топовым процессором. По его словам, все дело в дороговизне камеры. Её цена равна топовому процессору Snapdragon 855. Если бы Xiaomi сделала выбор в пользу этой платформы, а не более дешевой Snapdragon 730G, то смартфон оказался бы еще дороже. Что ж, европейским пользователям от этого не легче, ведь Mi Note 10 отчего-то оказался на порядок дороже своего китайского клона Mi CC9 Pro. Особенности столь разнящегося ценообразования Жи Танг не объяснил.