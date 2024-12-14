Xiaomi Civi 5 Pro получит SoC Snapdragon 8s Elite

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Elite, производительность которого можно сравнить с Snapdragon 8 Gen 3, компактный экран с разрешением 1,5K и основную камеру с объективами, созданными в партнерстве с компанией Leica.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Civi 4 Pro оснащается 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также АКБ ёмкостью 4700 мАч.