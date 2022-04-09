Xiaomi Civi S получит 67-Вт зарядку

В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Civi S, который должен стать улучшенной версией оригинального Xiaomi Civi. Устройству приписывают наличие мощной восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 6,58-дюймового AMOLED-экрана, выполненный по технологии LTPO, с разрешением разрешение Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, поддержку 67-Вт проводной зарядки, батареи ёмкостью 4500 мАч, селфи-камеры разрешением 32-Мп и основной камеры с модулями на 64 Мп (сенсор Samsung GW3), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп. Ориентировочная цена грядущей новинки пока не раскрывается.