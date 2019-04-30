Xiaomi DDPAI miniONE выглядит очень симпатично

Видеорегистраторы — крайне важный элемент вашей безопасности. На дороге случается разное и лучше всегда иметь при себе возможность доказать свою невиновность или вину другого водителя. Для этого разные компании выпускают свои интересные решения, среди которых можно отметить и Xiaomi DDPAI miniONE. Это компактный регистратор, который практически незаметен на лобовом стекле. Он снимает видео в отличном качестве, у него крайне стильный дизайн, что тоже довольно полезный бонус. Кроме того, производитель существенно улучшил качество съемки с ночным видением, что позволяет вам даже ночью снимать качественное изображение. Отличное устройство за свои деньги, которое обеспечивает безопасность и уверенность в вашем вождении на любой дороге мира.