Xiaomi Door Sensor 2 готовится к релизу

В последнее время китайские производители стали активно выходить на новые для себя рынки, чтобы привлекать больше пользователей и продавать больше продукции за разумные деньги. Например, ярким примером выступает компания Xiaomi, которая продает просто массу различных продуктов за минимальные деньги и при этом не делает ничего слишком уж уникального. Вот сейчас производитель выпустил Xiaomi Door Sensor 2 — это умные сенсоры на двери и окна, которые оповещают пользователя в том случае, если окно не закрыто или, допустим, открылась дверь. Крайне удобная штука на тот случай, если вы уехали на работу и забыли закрыть окно. Этот сенсор скажет точно о том, в каком положении сейчас находятся ваши двери и окна. Стоимость пока что не называется.