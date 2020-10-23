Xiaomi Fast LCD Monitor с 24,5-дюймовым дисплеем 144 Гц анонсирован

Китайская компания Xiaomi, которая вошла практически во все категории товаров бытовой электроники, пытается закрепить свое присутствие в игровом пространстве. Xiaomi анонсировала новый монитор в Китае, получивший название Xiaomi Fast LCD Monitor. В настоящее время он доступен для предварительного заказа по цене 224 доллара.

Xiaomi Fast LCD Monitor оснащен 24,5-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой разрешения экрана Full HD 1080p с частотой обновления 144 герц и быстром откликом GTG 2 мс.

Он также поддерживает технологию интеллектуального дисплея Adaptive-Sync, которая поддерживает синхронизацию частоты обновления дисплея с количеством кадров, передаваемых видеокартой.

Дисплей монитора также сертифицирован с HDR400 и поддерживает HDR для ультра-высокого качества изображения. Xiaomi Fast LCD Monitor имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, разъем для наушников и порт питания.