Xiaomi Fast LCD Monitor с 24,5-дюймовым дисплеем 144 Гц анонсирован

Xiaomi Fast LCD Monitor оснащен 24,5-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой разрешения экрана Full HD 1080p с частотой обновления 144 герц и быстром откликом GTG 2 мс.
Он также поддерживает технологию интеллектуального дисплея Adaptive-Sync, которая поддерживает синхронизацию частоты обновления дисплея с количеством кадров, передаваемых видеокартой.
Дисплей монитора также сертифицирован с HDR400 и поддерживает HDR для ультра-высокого качества изображения. Xiaomi Fast LCD Monitor имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, разъем для наушников и порт питания.