Xiaomi Gigabee - рация для продвинутых

В последнее время компания Xiaomi весьма активно выпускает на рынок целую россыпь различных устройств, которые выглядят крайне интересно и вполне могут порадовать потенциального покупателя. Однако они не являются основным профилем компании, так что вызывают массу вопросов. Например, в США недавно представили совершенно новую умную рацию под названием Xiaomi Gigabee, которая стоит 60 долларов и при этом выдает возможность работать как по 4G, так и по Wi-Fi. Это удобно, ведь при наличии подключения к интернету вы сможете передавать информацию на большие расстояния без использования какого-то софта. Вот только кому же нужна такая рация, если за эти же деньги можно купить полноценный смартфон с гораздо большим набором бонусов?