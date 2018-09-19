Xiaomi Half In-Ear стоят всего 15 баксов

Когда-то давно, когда компания Apple отказалась от использования обычных 3,5-мм разъемов, многие аналитики мобильного рынка уверяли, что рынок будет умирать и что никто не будет использовать наушники с USB Type-C, либо же они будут слишком дорогими. Сейчас в продажу поступили наушники Xiaomi Half In-Ear, которые выглядят очень привлекательно, у них стильный дизайн корпуса и масса прочих преимуществ, плюс они стоят всего 15 долларов. Это очень круто, что компания решила пойти на такой шаг и выпустить гаджет буквально за себестоимость. Мы не верим, что можно что-то заработать на наушниках с такой ценой, которые еще и обзавелись современным разъемом подключения. Если у вас давно было желание что-то подобное приобрести, то обязательно посмотрите на новые наушники. Они очень стильно смотрятся.