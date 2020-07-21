Xiaomi Haylou T16 TWS Earphones с активным шумоподавлением

Довольно часто крупные компании, которые не совсем уверены в успешности того или иного продукта, выпускают анонс о гаджете, после чего запускают сбор средств на релиз гаджета. Это нормальная практика, так как не все компании могут позволить себе сразу запустить в релиз достаточно большие объемы продукции. С другой стороны, иногда такие сборы выглядят крайне нелогично, так как те же наушники Xiaomi Haylou T16 TWS Earphones, который были представлены разработчиками, выглядят очень классным вариантом, эта модель явно будет пользоваться спросом и нам не совсем ясно, зачем компания вместо полноценного релиза по всему миру решила сделать упор на сбор средств и просто анонсировала продукт без точной даты старта продаж в мире.