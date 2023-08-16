Xiaomi MIX Fold 3 оказался популярнее предшественника

Компания Xiaomi похвасталась результатами первой распродажи складного смартфона Xiaomi MIX Fold 3, который был представлен два дня назад. Точные цифры не указываются, но уже известно, что новинка продается в 2,25 раза лучше второго поколения MIX Fold.

Напомним, что оцененный от 1240 долларов смартфон характеризуется разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,56-дюймовым внешним 120-Гц экраном Samsung E6 с соотношением сторон 21:9, 8,03-дюймовым гибким дисплеем с разрешением 2К, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2600 кд/кв.м, шарниром из высокопрочной стали с пределом прочности 1800 Мпа, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (приближение 3,2х), батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 50 Вт соответственно.