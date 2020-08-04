Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит два аккумулятора

В базе данных TUV Rheinland обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro Plus, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит два аккумулятора ёмкостью по 2250 мАч. Информация кажется достоверной, ведь наличие разделенных батарей сильно помогает при сверхбыстрой (100 или 120 Вт) зарядке, которую приписывают данному смартфону.

Также Xiaomi Mi 10 Pro Plus прочат дисплей с частотой обновления 120 Гц, тыльную камеру с главным модулем изображения 108 Мп и 100-кратным зумом, а также разогнанную платформу Snapdragon 865, тактовая частота которой окажется выше, чем у Snapdragon 865+.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Pro Plus
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