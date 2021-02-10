Xiaomi Mi 10 с Snapdragon 870 появилась в базе TENAA

В базе данных китайского регулирующего органа TENAA появился устройство с номером модели M2102J2SC, который был одобрен ранее китайским органом 3C.

Смартфон Xiaomi M2012J2SC имеет дисплей с изогнутыми краями. На изображении видно, что в верхнем левом углу экрана есть дырочка. Скорее всего, это новая версия Mi 10, которая имеет AMOLED-экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. Задняя часть корпуса имеет изогнутую форму и вертикально расположенный модуль камеры. В телефоне есть система с четырьмя камерами. На правой стороне устройства расположены качелька регулировки громкости и кнопка включения. Хотя в списке Xiaomi M2012J2SC TENAA нет подробностей, также компания Xiaomi в настоящее время умалчивает о существовании новой версии Xiaomi Mi 10.