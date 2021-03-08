Xiaomi Mi 10S показали на первом фото

В сети появилась первая фотография смартфона Xiaomi Mi 10S, официальный релиз которого состоится уже сегодня. Судя по фото, аппарат будет похож на прошлогоднюю топовую модель Mi 10 Ultra. Правда, в отличие от этого смартфона, он будет продаваться только на китайском рынке. По крайней мере, в этом уверены местные источники. Главной особенностью грядущей новинки станет однокристальная система Snapdragon 870. Данная платформа представляет собой улучшенную версию Snapdragon 865, на котором были построены прошлогодние Android-флагманы. Он получил те же ядра Kryo 585, но с тактовой частотой 3,2 ГГц. Также отметим модем Snapdragon X55 5G и графический адаптер Adreno 650.