Xiaomi Mi 11 Lite оценен в Европе в €300

Компания Xiaomi объявила европейские цены на смартфоны Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Итак, 5G-вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 370 евро, а 4G-версия обойдется в 300 евро. Напомним, что смартфоны отличаются платформами – Qualcomm Snapdragon 780G 5G и Snapdragon 732G.

Обе новинки оснащается 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, толщиной корпуса всего 6,81 мм и массой 159 граммов, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также предустановленной оболочкой MIUI 12 на основе ОС Android 10.