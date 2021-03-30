Xiaomi Mi 11 Lite продают на Украине со скидкой

На украинском рынке стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который был представлен день назад. Версия на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 8500 гривен или около 23000 рублей, а вариант на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти – в 9500 гривен (25700 руб.). При этом смартфоны можно купить со скидкой за 7000 и 8000 гривен соответственно (примерно 19 000 и 21600 руб.).

Напомним, что Xiaomi Mi 11 Lite оснащается платформой Snapdragon 732G, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, толщиной корпуса всего 6,81 мм и массой 159 граммов, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также предустановленной оболочкой MIUI 12 на основе ОС Android 10.